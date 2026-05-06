Samsun'un Canik ilçesinde misafir olarak gittiği yeğeninin 750 bin liralık ziynet eşyasını çalan 45 yaşındaki Fatma A.'nın, çaldıklarıyla araba aldığı ortaya çıktı. Fatma A. gözaltına alındı.

9 Nisan'da meydana gelen olayda Fatma A. yeğeni S.F.'yi ziyarete gitti. Yeğeninin 750 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan Fatma A. daha sonra evden ayrıldı.

Fatma A.'nın çaldığı ziynet eşyaları karşılığında, dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle birlikte otomobil satın aldığı anlaşıldı.

Bir süre sonra hırsızlığı fark eden S.F., polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Fatma A.'yı gözaltına aldı.