Olay, Kıran Mahallesi 679. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrese giden bir aile üyesi, annesi ile kardeşini yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Muhammet K. (23) ile annesi Ayşe K’nin (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet K’nin ruhsatlı av tüfeğiyle annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Hayvan alım satımı yaptığı öğrenilen Muhammet K’nin, uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

