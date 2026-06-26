Olay, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arsa sahibi A.K. ile müteahhitler Ü.T. (30) ve amcasının oğlu F.T. (41) arasında bina yapımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ü.T.’nin A.K.’yi bıçakla yaraladığı, F.T.’nin ise tabancanın kabzasıyla darbettiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen taşıma ruhsatlı tabancaya ise el konuldu.