Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Şehri G. ve 4 yaşındaki A.İ.A., İlknur Ö. yönetimindeki 55 ARG 990 plakalı cipin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, her iki yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cipin sürücüsü İlknur Ö., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.