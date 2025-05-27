Samsun’un İlkadım ilçesinde 46 yaşındaki Ahmet K., aralarında husumet bulunan 43 yaşındaki kardeşi Barış K.’yı tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. Ağır yaralanan Barış K., kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Ahmet K., İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaförünün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.’yi tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet K., olay yerinden kaçarken Barış K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedavi altına alındı. Yaralı Barış K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Barış K.’nın kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.