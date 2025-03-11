Samsun-Sinop kara yolu üzerinde Kavakpınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Şaban E. (25) yönetimindeki 55 LE 569 plakalı otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Şaban E. yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza nedeniyle savrulan bariyer parçaları, Ö.T. (32) yönetimindeki 55 AFB 702 plakalı aracın motoruna isabet etti ve aracın motorunda hasar meydana geldi. Ayrıca, bariyer parçalarının üzerinden geçen üç aracın lastikleri patladı.
Kazanın ardından, Samsun istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ancak, araç ve bariyer parçalarının kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer olayın detaylarını incelemeye devam ediyor.