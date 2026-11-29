Samsun’un Asarcık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Asarcık-Kavak kara yolunun İmanlı Taşkesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hüsnü Koparan’ın kullandığı 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdar Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde Hatice Koparan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada sürücüler Hüsnü Koparan ve Serdar Kara’nın yanı sıra Hüsnü Koparan’ın kızları Dicle, Zeynep ve Deniz Naz Koparan ile diğer araçta bulunan Erdal Kara yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Hüsnü Koparan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.