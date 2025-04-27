Olay, akşam saatlerinde Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi.

Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve iki çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun.”

BAKAN YERLİKAYA: BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE KURTARILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.

Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."