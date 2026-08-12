Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda arama yapıldı.
SAHTE ALKOL VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin adreslerde yaptığı detaylı aramalarda 37 litre el yapımı sahte alkollü içki ile 1000 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kaçak ürünlere emniyet güçlerince el konuldu.
3 ZANLI HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.