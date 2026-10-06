Kaza, Atatürk Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali A. (45) yönetimindeki 55 K 2429 plakalı biber yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü Ali A. ile araçta bulunan Berkan Y. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOLA SAÇILAN BİBERLER TOPLANDI
Kaza nedeniyle kamyondaki biberler yola saçılırken, trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan biberlerin toplanmasının ardından bir süre ulaşıma kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.