Yakup G'nin kullandığı 52 RF 729 plakalı otomobil, Düvecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda Rıdvan A. idaresindeki 05 FS 444 plakalı kamyonla çarpıştı. Savrulan otomobil, refüje çarptı.
Başka bir ihbara giden Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayı fark etti.
Yol emniyetini alan ekipler, otomobildekilere ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Otomobilde bulunan yaralılar Nevzat G., Eda L. ile Yusuf G, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Samsun-Ordu kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.