Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen D.G. (29), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 15 Temmuz’da Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kaldırımdaki kediye tekme attığı anlar yer almıştı.