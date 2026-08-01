Samsun'da yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, geliştirdiği özgün bir dili temel alarak hayali bir ülke tasarladı. Bolivya'da konumlandırdığı "Sufi" isimli ülke için alfabe, bayrak, anayasa ve para birimi hazırlayan Aras, oluşturduğu sistemi dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Çocuk yaşlardan itibaren dillere ve farklı ülkelere ilgi duyan Aras, 2023 yılında tamamen kendi hayal gücüyle yeni bir dil geliştirmeye başladı. Başlangıçta kişisel notlarını şifrelemek amacıyla oluşturduğu sistem, zaman içinde kendine ait bir alfabeye ve ardından kapsamlı bir ülke tasarımına dönüştü.

KENDİ ALFABESİNİ VE ANAYASASINI HAZIRLADI

"Sufi" adını verdiği hayali ülke için resmi semboller oluşturan Aras, bayrak ve para biriminin yanı sıra 18 maddeden oluşan bir anayasa da hazırladı. Tüm çalışmalarını defterine kaydeden genç öğrenci, oluşturduğu ülke düzenini ayrıntılarıyla planladı.

Yaklaşık 1000 kişilik bir nüfus tasarladığını belirten Aras, ülkesinde cumhurbaşkanlığı sistemi bulunduğunu, bakanlar kurulunun görev yaptığını ve hastaneler, berberler ile çeşitli esnafın da yer aldığını ifade etti.

"ÜLKEMİ BÜTÜN DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM"

Öğretmenleri ve arkadaşlarının da çalışmalarına ilgi gösterdiğini söyleyen Aras Talha Çağlayan, “Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu. Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 tane anayasa yazdım. Para birimini tasarladım. Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BABASI DA DESTEK VERDİ

Aras'ın babası Mehmet Çağlayan da oğlunun geliştirdiği projeyi ilk duyduklarında şaşırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Oğlum 2023 yılında kendince bir ülke kurdu. Dil geliştirdi. Bunu bizimle paylaştığında çok enteresan gelmişti. Sonra takip ettik ve bekledik. Sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı. Kendince harita oluşturmuş, dil oluşturmuş. Kendini de cumhurbaşkanı yapmış.”