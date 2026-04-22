Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. İçerisinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünün yaptığı kaza, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
TRAKTÖRE ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FREN YAPTI
Olay, saat 08.30 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü T. idaresindeki okul servisi seyir halindeyken aniden karşısına bir traktör çıktı. Sürücü Şükrü T., traktöre çarpmamak için panikle ani fren yaptı.
Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 12 öğrenci ve sürücü Şükrü T. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedbir ve tedavi amacıyla ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin ve servis şoförünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.