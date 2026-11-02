Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesine bağlı Kocaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. idaresindeki 55 KY 198 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak su kanalına devrildi.

EKİPLER HIZLA SEFERBER EDİLDİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su kanalında yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İ.Ş. ile yolcu konumundaki H.T., itfaiye ve sağlık görevlilerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan her iki yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.