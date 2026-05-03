Süper Lig’in 32’nci haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, 3 puan alması halinde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek için geldiği Samsun'da ağır bir yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Karadeniz ekibi, aldığı galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından stadyumda çalınan şarkı ise Galatasaray taraftarını küplere bindirdi. Samsunspor Kulübü, son düdük sonrası 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin galibiyet aldığı haftada puan farkı 4'e indi. Sarı kırmızılılar bir sonraki maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.