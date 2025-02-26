Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte kar yağışı nedeniyle ara verilen eğitim öğretime yarın itibarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da kar yağışının yanı sıra buzlanma ve donun etkili olduğu bir haftayı geride bıraktıklarını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sibirya merkezli kar fırtınasıyla birlikte kar kalınlığının şehir merkezi ve sahil kesiminde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığını, hava sıcaklığının da özellikle Ladik ilçesinde sıfırın altında 15,4 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Tavlı, karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ve destek veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile personele gayret ve özverileri için teşekkür etti.

Kar yağışının en çok çocukları sevindirdiğine işaret eden Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak eğitim öğretime de ara verilmesiyle birlikte yaklaşık bir haftadır karın keyfini doyasıya çıkarıp arkadaşları ve aileleriyle birlikte bolca eğlendiler, ömürleri boyunca hatırlayacakları güzel anılar biriktirip dinlendiler. Bir yandan kitap okumayı da ihmal etmeyip ödevlerini yaptılar, bir yandan okullarını, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını çok özlediler. Çok şükür ki hasret artık sona erdi. Geleceğimizin ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olarak gördüğümüz kıymetli yavrularımıza yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edecek olan derslerinde başarılar diliyor, hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Tavlı, vatandaşların cumartesi günü başlayacak Ramazan-ı Şerifi'ni de kutladı.