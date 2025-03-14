Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte çek operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte çeklerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan titiz çalışmalar sonucu, şüphelilerin sahte çeklerle dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu tespit etti ve belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 873 bin lira bedelli sahte çek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Zanlılar hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.