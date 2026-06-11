Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri "Tefecilik" suçu soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir operasyona imza attı. Atakum ve İlkadım ilçelerinde önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE ALACAK AJANDASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen adreslerde detaylı arama yapan emniyet güçleri, yasa dışı faaliyetlere yönelik önemli delillere ulaştı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 54 adet tabanca fişeği ve 18 adet av fişeği bulundu. Güvenlik güçleri ayrıca borçlu kişilere ait alacak kayıtlarının tutulduğu belirtilen bir ajanda, çeşitli not kağıtları ve çok sayıda dijital materyale de el koydu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen dijital materyaller ile alacak kayıtlarının yer aldığı ajanda incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tefecilik olayına ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.