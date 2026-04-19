Samsun’un Bafra ilçesinde geçtiğimiz haftalarda uykusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdul Baki Özdemir cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi oldukları ileri sürülen iki kardeş, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

1 Nisan gecesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki E.B.N., yandaki evin çatısından atlayarak Abdul Baki Özdemir’in balkonuna girdi. Zanlı, yatağında uyumakta olan Özdemir’e pompalı tüfekle ateş açarak ölümüne neden oldu. Saldırının ardından emniyete giderek teslim olan E.B.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

CİNAYETTEN İKİ KARDEŞ ÇIKTI

Cinayetin arka planını inceleyen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Murat Yüksel ile kardeşi Mesut Yüksel’i tespit ederek 17 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma devam ediyor.