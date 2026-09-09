Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 24 bin 640 sentetik ecza hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.