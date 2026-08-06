Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ Belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 366 sentetik ecza hapı, 9,16 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 80 fişek ele geçirildi. 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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