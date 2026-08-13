Samsun’da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
CANİK'TE RÖGARLAR TAŞTI
Sağanağın özellikle Canik ilçesinde etkisini artırmasıyla rögarlar taştı, bazı yollar suyla kaplandı. Bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek ve göllenen yolları açmak için çalışma yürüttü.
Bölge Trafik ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı.