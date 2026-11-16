Samsun’un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 432 bin 483 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 11 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan detaylı aramalarda toplam 432 bin 483 adet sentetik hap ele geçirilerek el konuldu. Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 11 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.