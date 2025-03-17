Elazığ'a gelin olarak giden 46 yaşındaki Nurdane Turan, eşi ve ailesinin hayatını baştan sona değiştirdi. Eşinin işini devralan Turan, şu an günlük 2 ton ürün çıkarıyor ve hem Türkiye hem yurt dışına satış yapıyor.

Samsun'dan Elazığ'a evlilik nedeniyle yerleşen Nurdane Turan, bir süre eşiyle beraber yöresel işler üzerinde satış yaptı daha sonra işinin başına geçti. Modern imalat tesisi kuran Turan, kısa sürede işi büyüttü.

HEM YURT İÇİNE HEM YURT DIŞINA SATIŞ YAPIYOR

Aldığı destekle beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda tesis kurdu. 1 milyon 300 bin liralık yatırımla açtığı tesiste şu an hem yurt içine hem yurt dışına satış yapıyor. Ayrıca Turan, 72 kişiye de iş imkanı sunuyor.

HER ŞEY KAYINBABASININ KÜÇÜK DÜKKANIYLA BAŞLADI

Nurdane Turan, kayınbabasının eskici dükkanıyla başlayan serüvende eşiyle beraber işleri büyüttüğünü ifade ederek, satış yaptıkları ürünler üzerinde bir araştırma yaptığını söyledi. Daha sonra seminerlere katıldığını belirten Turan, bir projeye sunarak tesis kurduğunu aktardı.

GÜNLÜK 20 TONA YAKIN ÜRÜN ÇIKARIYORLAR

Elazığ'da yöresel ürünler imal eden Turan, günlük 2 tona kadar ürün çıkarıyor. Ballı lokma, pestil, badem şekeri, orcik gibi ürünler hazırladıklarını ifade eden Turan, "1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor." dedi.