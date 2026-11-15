Samsun'da 40'ın üzerinde firmanın üretim yaptığını ve yaklaşık 120 ülkeye cerrahi alet ihraç edildiğini aktaran Doğru, "Samsun hem menşei hem Batı'daki bir üretim merkezi olması hem de kalite açısından dünyada yaklaşık ikinci sırada yer alıyor. Özellikle steril konteyner üretiminde Samsun, dünyada birinci sırada. Yaklaşık 120 ülkeye buradan cerrahi alet ihracatı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Tıbbi cihaz ve cerrahi alet üretiminde uluslararası bir üs haline gelen Samsun'da yerlilik oranının yüzde 90 seviyelerinde olduğunu vurgulayan Doğru, bu başarının arka planını "Samsun'da eskiden silah yapan ustalar, şimdi insanları kurtarmak için alet üretiyor. Şu anda yerlilik oranımız yüzde 90'lara yakın. Zaten emek yoğun bir sektör ve üretimin tamamı el işçiliğine dayanıyor.

Yerlilik oranını ham maddeyle kıyasladığımızda, sektörün katma değeri çok yüksek bir üretim alanı olması nedeniyle yüzde 90 yerli olduğunu söyleyebiliriz" sözleriyle anlattı.

YÜZDE 100 YERLİLİK İÇİN PROJELER PAYLAŞILDI

Sektördeki doğal kümelenmenin 1970'lerin sonunda bir ailenin cerrahi alet tamirine başlamasıyla filizlendiğini ve zamanla dev bir üretim ağına dönüştüğünü kaydeden Ahmet Alp Doğru, yüzde 100 yerlilik hedefi doğrultusunda ham madde bağımlılığını bitirecek projeleri de paylaştı.

HASTANELERİN İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU TEK BAŞINA KARŞILIYOR

Kamu kurumlarının ve yerel yöneticilerin sektöre güçlü destek verdiğini belirten MEDİKÜM Başkanı, şehirde artık bir hastanenin donanımının yüzde 20 ila 30'unu tek başına karşılayabilecek kapasitede ileri teknoloji tıbbi cihaz üretimi yapıldığını söyledi.

Eğitimden müzeciliğe kadar kentin bu kültürü tamamen benimsediğini dile getiren Doğru, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Samsun gelişti. Artık dünyaya ayak uydurmaya başladık. Şu anda şehirde yalnızca cerrahi alet üretilmiyor. Steril konteynerler, beyin cerrahisinde kullanılan yüksek devirli motorlar, kardiyovasküler ve ortopedi cerrahisinde kullanılan elektrikli ve elektronik el aletleri, deri transplantasyonunda kullanılan cihazlar, medikal gaz sistemleri, işitme cihazları, kemoterapi ünitelerinde kullanılan özel pompalar ve bunların setleri de üretiliyor.

Dolayısıyla cerrahi alet üretimiyle başlayan Samsun'daki bu gelişim sonucunda bugün, ciddi bir hastanenin donanımının yüzde 20'sini, yüzde 30'unu karşılayabilecek tıbbi cihaz ve medikal malzeme üretimi yapılıyor. Bu arada 2017 yılında açtığımız ve ilk mezunlarını 2021 yılında verdiğimiz Tıbbi Cihazlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de var.

2 üniversitemizde bir ön lisans, bir de lisans bölümümüz bulunuyor. Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzemiz var. Şehir bu kültürü tamamen benimsemiş durumda ve bu şekilde ilerliyoruz. Devletimize teşekkür ederiz. Sektörün arkasında ciddi şekilde duruyor"