T.C.

SAMSUN

İCRA DAİRESİ

2026/5495 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5495 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun ili Atakum ilçesi Atakum Mahallesi 72 Ada 18 Parsel Zemin kat 1 Bağımsız Bölüm numaralı tam hisse borçlu adına kayıtlı dükkan nitelikli 95 m² taşınmaz.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:347/1 Atakum/Samsun

Yüzölçümü : 573,00 m2 Arsa Payı : 57/573

İmar Durumu :Var , Ayrık nizam 5 katlı Konut. Kıymeti : 5.759.850,00 TL

KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:00

17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02552442