T.C.

SAMSUN

İCRA DAİRESİ

2024/40085 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40085 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İli Atakum İlçesi Balaç Mahallesi 12881 ada 4 parsel arsa vasıflı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 35669/80579 hissesi.

Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, Balaç Mah. Yüzölçümü : 805,79 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ayrık nizam konut alanı Kıymeti : 8.917.250,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup, başkaca haciz vs. şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:10

16/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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