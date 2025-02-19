Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.
4 ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Samsun ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis suçuna karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği, suç örgütlerine karşı operasyonların süreceği belirtildi.