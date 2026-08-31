Samsun'da bugün denize girilmesi tehlikeli olacak. Valilik, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre kentsel alanlarda denizle temasın riskli olduğunu açıkladı.
RÜZGAR VE DALGA UYARISI
Açıklamada, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre, rüzgar hızının ise 15 deniz mili seviyesinde olacağı belirtildi. Bu koşulların deniz güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vurgulandı.
Valilik, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Riskli hava durumunun yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.