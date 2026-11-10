Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Muslubey Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi. Mahallenin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yollardan biri de ulaşıma kapandı.

Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy ile Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu, ortak açıklama yaparak yetkililere çağrıda bulundu. Gürsoy, yaklaşık 4 yıl önce de mahallede toprak kayması yaşandığını ve bir yerleşim alanının boşaltıldığını belirterek tehlikenin sürdüğünü söyledi.

"DAHA NE OLMASI BEKLENİYOR?"

Gürsoy, "Dört yıl önce de aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Bugün ise heyelan mahallemizin meydanına kadar ulaştı. Dört yıldır bu sorun neden kalıcı olarak çözülemedi? Daha ne olması bekleniyor?" dedi.

Sorunun yalnızca birkaç haneyi değil, bütün mahalleyi ilgilendirdiğini vurgulayan muhtarlar, tahliye edilen ailelerin barınma ve ekonomik sorunlarının da çözülmesini istedi.

Gürsoy, "İnsanları can güvenliği nedeniyle evlerinden tahliye etmek gerekli bir tedbir ancak bu insanları evlerinden çıkarmakla mesele bitmiyor. Bu aileler nerede yaşayacak, maddi kayıpları nasıl karşılanacak? İlgili kurumlar vatandaşlarımızın barınma ve destek ihtiyaçlarına yönelik gerekli adımları atmalı" diye konuştu.

JEOLOJİK İNCELEME VE KALICI ÇÖZÜM TALEBİ

Heyelanın nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasını isteyen muhtarlar, bölgede kapsamlı jeolojik ve jeoteknik incelemeler yapılmasını, riskli alanların belirlenmesini ve yeni toprak kaymalarına karşı teknik önlemler alınmasını talep etti. Kapanan yolun güvenlik önlemleri alınarak yeniden ulaşıma açılmasını ve mahallede kalıcı çözüm projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Yetkilileri bölgeye gelerek inceleme yapmaya ve vatandaşları dinlemeye davet eden Ahmet Kesimoğlu ise şunları söyledi:

"Kimse ayrıcalık istemiyor. İnsanlarımız yalnızca güvenli evlerde yaşamak, yollarını kullanabilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek istiyor. Yarın çok geç olmadan gerekli adımlar atılmalı. Muslubey Mahallesi sahipsiz değildir ve sahipsiz bırakılmamalıdır."