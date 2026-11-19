Samsun'un Tekkeköy ilçesinde aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan kamyonet, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. K.Y. (23) yönetimindeki kamyonet, B.B.'nin (19) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü B.B. ile araçta bulunan A.K. (16), İ.P. (37) ve B.Ö. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer üç yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü K.Y., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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