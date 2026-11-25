Samsung, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan Samsung News uygulamasını 21 Aralık 2026 itibarıyla dünya genelinde kullanımdan kaldırıyor. Karar, yalnızca uygulamayı değil, ana ekranda yer alan haber akışını ve ilgili widget'ı da kapsıyor. Şirket, kapanışın ardından kullanıcıların kişisel verilerinin de silineceğini açıkladı.

Samsung, haber hizmeti Samsung News'in faaliyetlerini sonlandıracağını resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre uygulama, 21 Aralık 2026 tarihinde TSİ 03.00'te dünya genelinde kullanıma kapatılacak.

Kapatma kararı, Galaxy cihazlarda Samsung News'e bağlı tüm hizmetleri etkileyecek. Bağımsız uygulamanın yanı sıra ana ekranın sol tarafında görüntülenen haber akışı ve uygulamaya ait widget da devre dışı bırakılacak. Samsung, hizmet sona erdikten sonra kullanıcıların ilgili widget'ı cihazlarından kaldırmasını öneriyor.

Kullanıcı verileri kalıcı olarak silinecek

Samsung'un açıklamasına göre hizmetin kapatılmasının ardından kullanıcıların oluşturduğu profiller, kişisel ayarlar ve diğer veriler geri döndürülemeyecek şekilde silinecek. Ancak yerel yasaların daha uzun süre veri saklanmasını zorunlu kıldığı ülkelerde, bilgiler yasal süre boyunca muhafaza edilecek ve bu sürenin sonunda kalıcı olarak silinecek.

Samsung'un haber hizmetleri girişimi sona eriyor

2023 yılında kullanıma sunulan Samsung News, şirketin haber ve içerik hizmetleri alanındaki önceki girişimlerinin devamı niteliğindeydi. Daha önce Samsung Free adıyla sunulan hizmetin yerini alan uygulama, Galaxy kullanıcılarına farklı kaynaklardan haberleri tek bir noktadan takip etme imkânı sağlıyordu.

Samsung, uygulamanın neden kapatıldığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Şirket, Samsung News'in yerine geçecek yeni bir hizmet de duyurmadı.

Galaxy kullanıcıları için olası alternatiflerden biri ise Google Discover. Birçok Samsung telefonunda zaten kullanılabilen bu hizmet, kullanıcılara ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş haber ve içerik akışı sunuyor.