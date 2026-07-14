Dünyanın en büyük teknoloji ve yarı iletken üreticilerinden Samsung Electronics Co., küresel finans piyasalarında dengeleri değiştirecek tarihi bir adımın eşiğinde.

Konuya yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre şirket, hisselerinin ABD borsalarında doğrudan alınıp satılabilmesini sağlayacak bir Amerikan Depo Sertifikası (ADR) ihracı gerçekleştirmek için erken aşama değerlendirmelere başladı.

Bankalarla gizli ön görüşmeler yürüten teknoloji devinin bu hamlesi, çip pazarındaki küresel rekabeti kızıştıracak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

RAKİBİN TARİHİ BAŞARISI SAMSUNG’U TETİKLEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Samsung’un geçmişte de gündemine aldığı ancak her defasında rafa kaldırdığı ABD listelemesi fikri, bu kez çok daha güçlü bir motivasyonla masaya geldi.

Şirketin en büyük rakiplerinden SK Hynix Inc.’in geçtiğimiz günlerde ABD borsasında gerçekleştirdiği ve yabancı bir şirketin tarihindeki en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçen 26,5 milyar dolarlık dev operasyonu, Samsung’u harekete geçirdi.

Yapay zeka çılgınlığının tavan yaptığı bu dönemde yatırımcıların çip üreticilerine olan yoğun ilgisi, Samsung yönetimini ABD kapılarını zorlamaya ikna etti.

ZİRVEYE GİDEN YOLDA ÇİFT YÖNLÜ ENGELLER

Her ne kadar ABD borsalarına giriş fikri yatırımcılar arasında büyük heyecan yaratsa da sürecin önünde ciddi pürüzler bulunuyor.

Uzmanlar, Samsung’un sadece bir çip üreticisi olmadığını; beyaz eşyadan akıllı telefona, ekrandan biyoteknolojiye kadar uzanan devasa ve karmaşık iş portföyünün yapılandırılmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra şirkette son dönemde sıkça baş gösteren ve üretimi tehdit eden işçi grevleri ile sendikal uyuşmazlıkların, Amerikan piyasalarının katı kuralları altında süreci zorlaştırabileceği vurgulanıyor.

PİYASADAKİ DALGALANMALAR VE DEV YATIRIMLAR

Samsung hisseleri, yapay zekaya yönelik güçlü beklentilerle bu yıl %120 değer kazanarak şirketin piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Ancak son gelen öncü finansal sonuçların beklentileri aşmasına rağmen hisselerde yaşanan sert düşüşler, yatırımcı beklentilerinin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

Sektördeki bir diğer endişe kaynağı ise yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesiyle oluşabilecek arz fazlası. Bilindiği üzere Samsung ve SK Group, artan talebi karşılamak adına toplamda 536 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle dörder adet yeni çip fabrikası kuracaklarını açıklamıştı.

Henüz hazırlıkların çok başında olan Samsung, bu süreçte küresel bellek çipi pazarındaki fiyat dalgalanmalarını ve hisse hareketlerini yakından izleyecek.

Şirket yetkilileri konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, nihai kararın piyasa koşullarına göre şekillenmesi ve önümüzdeki aylarda netlik kazanması bekleniyor.

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