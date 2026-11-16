Samsung, Galaxy cihaz ekosisteminde yer alan iki artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasının mağaza desteğini sonlandırma kararı aldı.

Şirketin yaptığı resmi bilgilendirmeye göre Quick Measure ve AR Doodle uygulamaları, yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde Galaxy Store kataloğundan çıkarılacak.

QUICK MEASURE VE AR DOODLE HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Destek süreci sonlandırılan iki yazılım, Galaxy cihaz kameralarını kullanarak farklı işlevler yerine getiriyordu:

Quick Measure: Cihaz kamerası aracılığıyla fiziksel ortamdaki nesnelerin boyutlarını, mesafelerini ve alanlarını hesaplayarak telefonu dijital bir ölçüm aracına dönüştürüyor.

AR Doodle: Fotoğraf ve video çekimleri sırasında ekrana üç boyutlu çizimler ve görsel efektler eklenmesine imkan tanıyor.

31 ARALIK SONRASI UYGULAMALARIN DURUMU

Samsung, her iki yazılımın Galaxy Store üzerindeki indirme sayfalarına kapanış duyurusu ekledi.

Paylaşılan takvime göre 31 Aralık sonrasında mağaza üzerinden yeni kurulum yapılamayacak ve mevcut sürümler için teknik güncelleme yayınlanmayacak.

Uygulamaları bu tarihten önce cihazına indirmiş olan kullanıcılar mevcut sürümleri kullanmaya devam edebilecek. Ancak şirket, resmi destek kesileceği için belirli fonksiyonların hatalı çalışabileceği bilgisini paylaştı.

Uygulamalar için uyumluluk yamaları yayınlanmayacağından, cihazlara gelecek yeni işletim sistemi sürümleri yazılımların çalışma düzenini etkileyebilir.

Özellikle 2027 yılında dağıtılacak sistem güncellemelerinin ardından Quick Measure ve AR Doodle uygulamalarının işlevini tamamen yitirme ihtimali bulunuyor.