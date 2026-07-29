Samsung, akıllı telefonlarında yıllardır kullandığı kendi mesajlaşma uygulamasına veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, bundan sonraki süreçte mesajlaşma hizmetlerinde tamamen Google Mesajlar uygulamasını tercih edecek. Karar, özellikle eski Galaxy telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.

Uzun yıllardır Galaxy cihazlarda varsayılan olarak sunulan Samsung Mesajlar uygulaması, yeni modellerde yerini Google Mesajlar'a bırakmış durumda. Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve yeni Galaxy S26 modelleri artık doğrudan Google'ın mesajlaşma uygulamasıyla geliyor. Şimdi ise Samsung'un kendi uygulaması tamamen kullanımdan kaldırılıyor.

Eski Galaxy telefonları kullananlar dikkat

Değişiklikten en çok eski Galaxy modellerini kullananlar etkilenecek.

Android 12 veya daha yeni bir sürüme sahip cihazlarda Samsung Mesajlar uygulaması ilerleyen dönemde tam uyumlu çalışmayacak. Kullanıcıların Google Mesajlar gibi alternatif bir uygulamaya geçmesi gerekecek.

Android 12 öncesi sürümleri kullanan cihazlarda ise uygulama bir süre daha çalışmaya devam edebilecek. Güvenlik güncellemeleri ve yeni özellikler sunulmayacağı için hem güvenlik hem de kullanım deneyimi açısından dezavantajlı hale gelecek.

Android 14 ve üzeri sürüme sahip Galaxy telefonlarda ise geçiş otomatik olarak gerçekleştirilecek. Bu kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

Google Mesajlar neden öne çıkıyor?

Google Mesajlar, yalnızca klasik SMS gönderip almayı sağlayan bir uygulama değil. Uygulama, yeni nesil mesajlaşma standardı olan RCS'yi de destekliyor. Bu sayede kullanıcılar yazıyor göstergesi, okundu bilgisi, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video paylaşımı gibi WhatsApp ve iMessage benzeri özelliklerden yararlanabiliyor.

Google, Android ekosistemindeki tüm üreticileri aynı mesajlaşma altyapısında buluşturarak daha ortak ve uyumlu bir iletişim deneyimi oluşturmayı hedefliyor.

Samsung kullanıcılarının büyük bölümü bu değişikliği günlük kullanımda önemli ölçüde hissetmeyecek. Eski Galaxy modellerini kullananların, cihazlarının Android sürümünü kontrol etmeleri ve Samsung Mesajlar tamamen devre dışı kalmadan önce Google Mesajlar'a geçmeleri öneriliyor.