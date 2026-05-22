Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tarihinin en büyük krizlerinden birinin eşiğinden döndü. 48 bin çalışanı kapsayan ve küresel çip üretimini durma noktasına getirecek olan dev grev, hükümetin de araya girdiği "astronomik" bir teklifle son anda engellendi.

ÇİP DEVİNDEN HİSSE ATAĞI

Haftalardır süren gerilim, tarafların devasa bir bonus paketi üzerinde el sıkışmasıyla dağıldı. Anlaşmanın duyurulmasıyla Samsung hisseleri borsada %8 gibi rekor bir artış göstererek piyasaları sarstı. İşte anlaşmanın heyecan alıcı noktaları:

Hisse Bazlı Ödeme: Bonusların büyük kısmı nakit yerine Samsung hissesi olarak verilecek.

Kâr Paylaşımı: Yarı iletken bölümü çalışanları için faaliyet kârının %10,5'i özel bonus havuzuna aktarılacak.

10 Yıl Şartı: Bu devasa bonus paketinin en az 10 yıl boyunca hisse senedi olarak ödenmesi planlanıyor.

BİR ÇALIŞAN NE KADAR KAZANACAK?

Sendika kaynaklarından sızan bilgilere göre, özellikle yapay zeka çiplerine olan talep patlaması çalışanların ceplerini dolduracak.Yıllık maaşı yaklaşık 80 milyon won (yaklaşık 53 bin dolar) olan bir bellek birimi çalışanı, bu yıl toplamda 626 milyon won (yaklaşık 19 milyon TL) değerinde bonus paketine hak kazanabilir!

200 TRİLYON WONKAR HEDEFİ

Samsung yönetimi, bu cömert teklifi belirli kârlılık hedeflerine bağladı. Şirket, yarı iletken bölümünün 2026-2028 döneminde yıllık 200 trilyon won işletme kârına ulaşmasını bekliyor. Eğer bu hedefler tutarsa, çalışanlar dünyanın en zengin işçi gruplarından biri haline gelebilir.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Grev şimdilik askıya alınsa da son sözü çalışanlar söyleyecek. 22-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak oylamada sandıktan "Evet" çıkarsa, teknoloji dünyası derin bir nefes alacak. "Hayır" çıkması durumunda ise küresel tedarik zincirini sarsacak 18 günlük dev grev yeniden gündeme gelecek.