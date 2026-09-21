Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye’deki Galaxy S26 serisinin fiyatlarında artışa gitti. Güncellenen listeyle beraber Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin tamamının fiyatı yükseldi.

Şirket tarafından fiyat değişikliğinin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, sektör kaynakları son dönemde yükselen bellek bileşeni maliyetlerinin üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK ZAM GALAXY S26+ MODELİNE YAPILDI

Yeni Fiyat listesine göre seride oransal ve tutarsal olarak en büyük artış Galaxy S26+ modelinde yaşandı. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, 82 bin 499 TL’den 15 bin 500 TL’lik artışla 97 bin 999 TL’ye yükseldi. Bu değişim, Galaxy S26+ modelinde yaklaşık yüzde 18,8’lik bir fiyat artışına tekabül etti.

Serinin diğer üyelerinde ise fiyat değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Galaxy S26 (256 GB): Fiyatı 70 bin 499 TL’den 77 bin 999 TL’ye çıktı (Yaklaşık %10,6 artış).

Galaxy S26 Ultra (256 GB): Fiyatı 109 bin 999 TL’den 10 bin TL artışla 119 bin 999 TL’ye yükseldi (Yaklaşık %9,1 artış).

Galaxy S26 Ultra (512 GB): Fiyatı 121 bin 999 TL’den 10 bin TL artışla 131 bin 999 TL oldu.

KÜRESEL BELLEK MALİYETLERİ MOBİL SEKTÖRÜ BASKILACAK

Fiyat artışlarının arka planında küresel bellek maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor. Yapay zeka altyapılarının hızla büyümesi, sunucularda kullanılan DRAM ve HBM belleklere olan talebi artırırken; üreticilerin üretim kapasitelerini daha yüksek kâr marjına sahip bu ürünlere kaydırması mobil cihaz bellek maliyetlerini de yukarı çekiyor.

Samsung resmi bir gerekçe bildirmese de kısa süre önce şirketin Galaxy S26 serisinin Güney Kore fiyatlarında da benzer bir artış planladığına dair haberler gündeme gelmişti.

Öte yandan şirket, ağustos ayının sonunda da orta segmentte yer alan Galaxy A37 modelinin fiyatını 27 bin 499 TL’den 29 bin 499 TL’ye, Galaxy A57 modelinin fiyatını ise 30 bin 499 TL’den 32 bin 499 TL’ye çıkararak Türkiye pazarında güncellemeye gitmişti.