Güney Koreli şirket Samsung'un finansal hizmetler kolu olan Samsung Securities, sistemlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırı hakkında resmi bir bilgilendirme yaptı.

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre şirket, müşterilere hizmet sunulan internet sitesine 21 Kasım tarihinde yetkisiz erişim sağlandığını ve bu durumun bir veri ihlaline yol açtığını bildirdi.

İSİM VE İKAMET ADRESLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, siber saldırının kapsamına ve sızdırılan bilgilerin içeriğine dair detaylara yer verildi.

Ele geçirilen veriler arasında müşterilerin isimleri, ikamet adresleri ve diğer çeşitli kişisel bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer, ihlalin yalnızca ilgili internet sitesi sisteminde tutulan kayıtlarla sınırlı kaldığını ve şirketin diğer sistemlerindeki müşteri bilgilerinin bu durumdan etkilenmediğini belirtti.

FİNANS KURULUŞLARINA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

Aracılık, yatırım ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Samsung Securities'te yaşanan bu olay, ülkedeki siber güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Güney Kore'de son aylarda finans kuruluşlarını hedef alan veri ihlallerinde artış gözlemlenirken, yerel yetkililerin dijital güvenlik ve müşteri verilerinin korunmasına yönelik önlemleri sıkılaştırdığı ifade ediliyor.