Apple'nın iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttığı etkinlik, teknoloji devleri arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Etkinliğin hemen ardından Samsung, ABD’deki resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla Apple'nın yenilik eksikliğini vurguladı.

'BAYAT KALMIŞ YEMEĞİMİZİ ISITMAYI NE ZAMAN BİTİRECEKSİNİZ?'

Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinde yıllardır öncü olduğunu hatırlatarak, Apple'nın bu alandaki yaklaşımını eleştirdi.

Şirket, "Bayat kalmış yemeğimizi ısıtmayı ne zaman bitireceksiniz, bize haber verin" ve "Heyecan verici miydi? Hayır. Gerçekleşti mi? Evet." ifadelerini kullandı.

Samsung, Apple'nın sürekli benzer ürünler sunduğunu ve inovasyonda geride kaldığını ima eden paylaşımlarıyla, kullanıcıları kendi ekosistemine çekmek için #ItsTimeToSwitch (Geçiş Yapma Zamanı) etiketini öne çıktı.

Eleştirilere rağmen Apple'nın yeni modeli teknoloji severlerden yoğun ilgi gördü. Kırışıksız ekran tasarımı, akıcı geçiş animasyonları ve yüksek ekran performansıyla öne çıkan iPhone Duo, dudak uçuklatan fiyatıyla da gündeme oturdu.

ABD’de 1.999 dolardan satışa sunulacak olan iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı 229.000 TL’den başlayacak. Yeni katlanabilir modelin Ekim ayında ön siparişe açılması ve 23 Ekim Cuma günü yetkili satıcılarda raflardaki yerini alması bekleniyor.