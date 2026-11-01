Samsung, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo kullanıcılarının bildirdiği ekran sorunlarını reklam kampanyasına taşıdı. Şirket, Instagram paylaşımında arızalı ekranlarda beliren parlak çizgiye gönderme yapan duvar kağıdı görselleri kullandı. Kampanya, sosyal medyayla sınırlı kalmayarak sokaklarda da gösterildi.

Samsung sözcüsü, kampanyayı katlanabilir cihazlar kategorisinde artan rekabete ve kullanıcı deneyiminin önemine dikkat çeken eğlenceli bir çalışma olarak tanımladı.

“KATLANABİLİRLİK BİZİM İÇİN YENİ BİR ŞEY DEĞİL”

Şirketin paylaşımında “Katlanabilirlik bizim için yeni bir şey değil.” ve “Katlanabilirlik mi? Biz bu konuda oldukça deneyimliyiz.” ifadeleri yer aldı. Samsung, kullanıcılara “Galaxy Z Fold8'e geçin.” çağrısında bulundu.

İlk katlanabilir telefonunu Eylül 2019’da piyasaya süren Samsung, sekizinci nesil Galaxy Z Fold 8 modelini iPhone Duo’nun çıkışından üç ay önce tanıtmıştı.

Kampanyaya itiraz eden bir sosyal medya kullanıcısı ise Samsung’un Galaxy cihazlarında da yeşil çizgi, ekran arızası ve menteşe sorunları yaşandığını savundu. Kullanıcı, Apple’ın rakibinin sorunlarını benzer yoğunlukta reklam konusu yapmadığını öne sürdü.

APPLE: AZ SAYIDA CİHAZ ETKİLENDİ

iPhone Duo’nun piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra çok sayıda kullanıcı, menteşe kaynaklı sorunlar nedeniyle iç ekranda çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Sorundan etkilenen cihazların benzer noktalarından hasar gördüğü ve OLED ekranlarında parlak bir çizgi belirdiği aktarıldı.

Apple, sorunun farkında olduğunu ve yalnızca az sayıda iPhone Duo cihazının etkilendiğini açıkladı. Şirket, bu durumdaki kullanıcıların cihaz değişimi için Apple ile iletişime geçmesini önerdi.

Sosyal medya paylaşımlarında ise servis sürecinin ülkelere göre farklı ilerlediği iddia edildi. Bu paylaşımlara göre yurt dışında cihaz değişimi yapılabilirken Türkiye’de sorun kullanıcı hatası olarak değerlendiriliyor.