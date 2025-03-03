Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Reeder Samsunspor ile Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma Samsunspor’un son dakikalarda bulduğu golle 2-2 sona erdi.
Mücadelenin ilk yarısında Göztepe 45+5. dakikada Miroshi ile öne geçti. 51. dakikada ev sahibi ekipte Juan Santos farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada Schindler, Samsunspor adına bulduğu kafa golüyle farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada Van Drongelen kafa vuruşuyla skoru eşitledi.
Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Göztepe 6. sırada yer aldı. Samsunspor ise 47 puanla 3. sırada yer aldı.