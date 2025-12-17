Samsunspor, 18 Aralık'ta deplasmanda Mainz 05 ile saat 23.00’te karşılaşacak. Konferans Ligi’nde iki takımın da 10 puanı bulunurken, Samsunspor 5’inci, Mainz 05 ise 8’inci sırada yer alıyor. Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedefleyen Samsunspor, son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri geride bırakarak Mainz deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve ilk 8 içinde yer alarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisinde, kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, kurallar gereği maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel'de karşılaşmada görev alamayacak.

COULIBALY 8-10 HAFTA YOK

Öte yandan Samsunspor Kulübü, takımın kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly’nin sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncumuzun mevcut sakatlığı (sol diz iç yan bağ tam kat yırtığı) için öngörülen iyileşme süresi, sakatlandığı süre itibarıyla 8–10 hafta olarak belirlenmiştir. Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.