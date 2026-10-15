Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kariyeri boyunca yaklaşık 10 ülkede çalışma fırsatı bulduğunu, farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandığını söyledi. Görev yaptığı her kulüpte hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını dile getiren Bjelica, "Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

Göreve başlamadan önce takımı detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Bjelica, "Kadromuzda önemli kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım." ifadesini kullandı.