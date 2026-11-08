Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin randevusunda Samsunspor ile Konyaspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-beyazlı ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalıştı.
Baskısını artıran ev sahibi ekip, aradığı golü 39. dakikada buldu. Hızlı gelişen atakta sahneye çıkan Coulibaly, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Samsunspor soyunma odasına moral depolayarak gitti.
İKİNCİ YARIDA SAVUNMA DİRENDİ
Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip Konyaspor beraberlik adına hücumda daha fazla risk almaya başladı. Zaman zaman etkili çıkışlar yakalayan yeşil-beyazlılar karşısında savunma konsantrasyonunu üst düzeyde tutan Samsunspor, kalesini gole kapatmayı başardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da geliştirdiği ataklardan başka gol sesi çıkmayınca mücadele, ilk yarıda atılan tek golle Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
8 HAFTALIK KABUS SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligde tam 8 karşılaşmadır 3 puana hasret kalan Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde aldığı altın değerindeki galibiyetle puanını 7'ye yükselterek lige adeta yeniden tutundu.
Samsun deplasmanından puansız dönen Konyaspor ise ligdeki 7. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı ve alt sıralardaki tehlikeli gidişatını sürdürdü.