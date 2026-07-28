Samsunspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile yollarını ayırdı. 2023-2024 sezonunda Samsunspor kadrosuna katılan Carlo Holse, kırmızı-beyazlı formayla toplam 114 resmi karşılaşmada görev alırken, bu maçlarda 22 gol atıp, 14 asist yaptı.

HOLSE'YE DUYGUSAL VEDA

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atatürklü Arma’yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın. Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi’nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı’nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti... Yolun açık olsun!" denildi.