Transferin gecikmesiyle ilgili taraftarın eleştirilerinin anlaşılabilir olduğunu söyleyen Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, kulüpler arasındaki pazarlık sürecine dikkat çekti. Çapa, “Haklı olarak taraftarımız transferlerin geç kaldığıyla ilgili temkinleri var, eleştiriler de var. Bu gayet normal ve anlaşılabilir bir şey. Ama şunu söylemek lazım, çok basit bir örnek verecek olursam. Mayıs'ta Gabriele Guarino’yu aradığımızda kulübü 8 milyon istemişti. Haziran'da rakam 5 milyona düştü. Sonra daha düşük bir rakama aldık. Burada bu pazarlık kolay olan bir şey değil. Oyuncu transfer etmek çok kolay. İstenilen parayı verirseniz hemen getirebilirsiniz. Ama bu işin pazarlık kısmı var, ekonomik kısmı var. Bunu da yönetmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kadrodaki maliyetlerin yeni transferleri ve sözleşme görüşmelerini de etkilediğini ifade eden Çapa, “Bu sezon bazı oyunculardan performansından dolayı değil, daha çok maliyetinden dolayı da ayrılmamız gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirdik. Çünkü bunun şöyle bir dezavantajı var bize. Getireceğiniz oyuncular kulüpteki maliyetleri veya maaşları bildiğinde özellikle o maaş üzerinde pazarlık yapıyor. Veyahut da sözleşmeyi uzatmak istediğimiz oyuncular bu sefer onları örnek göstererekten o maaş beklentisi içerisine giriyor. Ve bu da açıkçası bizi çok fazlasıyla zor durumda bırakıyor. Bunu da dengelemek de gerekiyor. Yine söylüyorum, taraflarımız tabii ki transfer istemekle, beklemekle haklı. Ama bu sadece istemekle veya beklemekle olmuyor. Perde arkasında olan kısmı var. Onu da yönetmemiz gerekiyor” dedi.

"İLK 2-3 HEDEFİ İÇİN YETERSİZİZ"

Samsunspor’un hedeflerinin gerçekçi belirlemesi gerektiğini vurgulayan Çapa, “Hedefimiz ne? Ona göre bakmak lazım. Eğer ilk 2’yi, 3’ü oynayacaksak tabii ki yetersiziz. Öyle olması için de şu anda Türkiye'ye gelen oyuncuları hepiniz biliyorsunuz. Maliyetlerini biliyorsunuz. Onları ödemeniz gerekiyor. Eğer böyle bir hedef kovalıyorsanız. Ki böyle bir şey şu anda bırak Samsunspor’u hiçbir Anadolu kulübünün kaldırabileceği bir yük değil. O açıdan biz daha gerçekçi olmamız gerekiyor” diye konuştu.

"YENİ TRANSFERLERE ZAMAN VERİLMELİ"

Yeni transferlere zaman verilmesi gerektiğini belirten Çapa, “Bugün bazı oyuncularla ilgili beklentilerin altında görüntü gösterdiği için haklı olarak bazı eleştiriler mutlaka olacaktır. Ama şunu unutmayalım, 3 yıl önce Holse, ondan sonra Rick Van Dongelen, Satka için de aynı şeyleri söyledik. Yani ‘bunlar nereden geldi, nasıl oldu’ diyerekten. Eminin bu oyunculara zaman verdiğimizde bunlar da en az onlar kadar Samsunspor'da başarılı olacaklar. Ondan en ufak bir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

"İLK 5 ONURLU SONUÇ OLUR"

Çapa, kadronun yaş ortalamasını düşürdüklerini belirterek, “Yaş ortalamasını bir hayli düşürdük. Bu sezon ilk 5 içerisinde ligi tamamlamış olursak bizim adımıza gerçekten çok onurlu bir sezon olmuş olacak. Ama gelecek sezon bu kadro daha büyük hedefler gerçekleştirmek zorunda. Sonuçta her sene kadro yapılıp hedef kovalama şansımız yok. Bunu net bir şekilde geçmişte de çok sayıda kulüpte de gördük. Çok transfer yapmak her zaman iyi takım olduğunu da göstermiyor. Bunu da çok fazlasıyla ülkemizde görüyoruz. O açıdan kulübümüzün stratejik imkanları doğrultusunda hareket etmeniz gerekiyor” dedi.

"SAKATLIKLAR ÖNGÖRÜLEMEZ"

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Çapa, “Yunus'un sakatlığı, Kasımpaşa maçında sıçrayıp yere düştükten sonra ayaklarının dönmesi, Tavsan'ın Westerlo maçındaki ayak parmağının kırılması, bunlar öngörülemeyen şeyler gerçekten. Coulibaly’nin fıtık ameliyatı olurken değişik bir operasyon daha gerektiğini, çünkü operasyona girildiğinde onu da görmüş olduk. O da gerçekleşti. Dönüşü normalde 4 haftadan 6 haftaya sarkmış oldu. Önümüzdeki hafta performans ekibiyle görüşüp, Rizespor karşılaşmasından sonra takımla tekrar beraber çalışmaya başlayacak. Alfonso da Göztepe maçında biraz tedbir amaçlı oynamadı. Ligin ilk maçı değil de değişik bir aşamasında olmuş olsaydık mutlaka oynatırdık onu. Çünkü çekilen MR’da da çok uzun süreli bir sakatlık olmadığını gördük. Bu da bizim adımıza gayet sevindirici” diye konuştu.

"DIABATE'DEN DERS ÇIKARILMALI"

Diabate’nin Göztepe maçındaki performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Çapa, “O ısrar ederse bizim ısrarımız sürmeyecek. Sonuçta onun ısrar etmemesi gerekiyor. Bizim onunla ilgili ısrarımız sürecek. Ama o şu an oynamış olduğu o kısımları sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü sonuçta artık puanların konuşulduğu bir sürece girmiş olduk. Hazırlık döneminde değiliz, hatalar bu ligde affedilmez. Her 2 devrede yapmış olduğu kritik hatalar var. Bundan da hem kendisi hem de biz gereken dersi almak zorundayız” ifadelerini kullandı.