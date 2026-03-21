Samsunspor, 19 Mart 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında girdiği ikili mücadele sonrası elinde şiddetli ağrı oluşan Lubomir Satka'ya devre arasında müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından müsabakaya devam eden oyuncunun, maç sonrasında gerçekleştirilen muayenesinde sol el 3'üncü tarak kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Müsabakanın ardından Slovakya Milli Takımı kampına katılan Lubomir Satka’nın, pazartesi günü ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletilerek en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.