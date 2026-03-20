UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor, Türkiye'deki 3-1'lik yenilginin İspanya'daki rövanşında Rayo Vallecano'yu Ndiaye'nin 65'te attığı golle 1-0 mağlup etti. Ancak Kırmızı-Beyazlılar için galibiyet yeterli olmadı... Toplam skorda 3-1'le İspanyol temsilcisi Rayo, çeyrek final biletini alan taraf oldu. Öte yandan temsilcimizde kaptan Zeki Yavru, 90+3'te yedek kulübesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. KARADENİZ EKİBİNDE 4 EKSİK Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou zorlu deplasmanda forma giyemedi.

