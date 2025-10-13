Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezonun geri kalanı için bilet satışlarında radikal bir güncellemeye gitti.

Kırmızı beyazlı ekip yaptığı açıklama ile kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz bilet tarifesi getirdiğini duyurdu.

Samsunspor'dan yapılan açıklamda şu detaylar aktarıldı: "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda,

UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir."